Чи стане Бжефф Безос астронавтом після польоту у космос – думки вчених розбігаються

Липневий політ у космос глави Amazon та Blue Origin Джефф Безос та його компаньйонів вже викликає чимало суперечок. Одне з питань, яка не має однозначної відповіді – чи зможуть Безос і його супутники називатися справжніми астронавтами після польоту. Проблема в тому, що не існує чітко визначення, де починається космос.

Чи можна буде вважати екіпаж New Shepard астронавтами

Офіційно межею космосу прийнято вважати "Лінію Кармана" – це уявна сфера, яка перебуває на висоті 100 кілометрів над рівнем моря. За словами представника Університетського коледжу Лондона Рамана Прінджі, за цією лінією атмосфера стає занадто розрідженою, щоб утримувати будь-який звичайний літак.

Не пропустіть Десятки тисяч людей вимагають не пускати Джеффа Безоса на Землю після польоту у космос

Натомість в NASA вважають, що межа космосу починається вже на відстані 50 миль (близько 80 кілометрів), тому з точки зору американського уряду астронавтом стає кожен, хто перетнув цю межу.

Так, під час травневого польоту корабель VSS Unity компанії Virgin Galactic подолав позначку в 55,45 милі (близько 90 кілометрів). Після цього компанія оголосила про успішний космічний польот апарата.

Так чи інакше, корабель New Shepard готується подолати міжнародно визнану лінію космосу – Лінію Кармана.

Перетнувши Лінію Кармана у космосі, ви заробите свої крила астронавта,

– йдеться на сайті компанії.

Таким чином Безос, його брат і невідомий турист, який заплатив за політ 28 мільйонів доларів, зможуть повноцінно називатися астронавтами, оскільки вони справді побувають у космосі.

Де межа космосу – вчені досі не дійшли згоди

На думку експертів, межа космосу не дуже точна і може змінитися у майбутньому, причому єдиної думки немає і тепер. У Міжнародній федерації авіації вважають, що межа пролягає на відстані 80 кілометрів (тоді Безос може вважатися астронавтом).

На думку астрофізика з Прінстонського університету професора Едвіна Л. Тернера межа космосу розташована на відстані в 150 кілометрів і тоді Безос астронавтом не стане.

Розумним і популярним визначенням кордону космосу є висота, на якій об'єкт, що рухається з достатньою швидкістю, може зробити один повний обліт земної орбіти без додаткового використання двигунів доти, поки сила тертя, викликана наявністю дуже розрідженої атмосфери на такій висоті, не змусить його зійти з орбіти і впасти назад на Землю,

– зазначає Тернер.

Цікаво Річард Бренсон спробує полетіти в космос раніше від Джеффа Безоса

При таких умовах статус потенційного астронавта може змінюватися буквально через розмір та форми літального апарата. Ще одним важливим фактором на думку Тернера можуть стати мінливі властивості атмосфери.

Не виключено що в майбутньому ті, хто вже відвідав космос, можуть втратити свій статус у разі появи нових загальноприйнятих правил і перетворитися у звичайних авіапасажирів.