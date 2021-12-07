Астрофотограф показав деталізоване зображення Сонця: епічні фото
7 грудня 2021 , 13:33Читать новость на русском
Джерело:Instagram
Астрофотограф Ендрю Маккарті поєднав неймовірні 150 000 знімків Сонця і зібрав з них "найчіткіше фото" нашого світила. Результат він опублікував у своєму Instagram.
Як пише автор, у результаті він отримав зображення на 300 мегапікселів. Нагадаємо, в одному мегапікселі – мільйон пікселів.
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Найчіткіше фото Сонця
- При найближчому розгляді поруч з темними плямами на Сонці можна побачити завитки й візерунки.
- За словами Маккарті, деталізований знімок є "найчіткішою фотографією Сонця в історії".
- Публікація містить 5 зображень.
Щоб подивитися всі, гортайте вбік за допомогою стрілки або свайпу.
Щоб досягти максимального збільшення, я використовував модифікований телескоп. У сукупності ці фотографії дозволили побачити Сонце в неймовірних деталях,
– написав автор у своєму Instagram.