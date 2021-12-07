Як пише автор, у результаті він отримав зображення на 300 мегапікселів. Нагадаємо, в одному мегапікселі – мільйон пікселів.

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Найчіткіше фото Сонця

При найближчому розгляді поруч з темними плямами на Сонці можна побачити завитки й візерунки.

За словами Маккарті, деталізований знімок є "найчіткішою фотографією Сонця в історії".

Публікація містить 5 зображень.

Щоб подивитися всі, гортайте вбік за допомогою стрілки або свайпу.

Щоб досягти максимального збільшення, я використовував модифікований телескоп. У сукупності ці фотографії дозволили побачити Сонце в неймовірних деталях,

– написав автор у своєму Instagram.

До речі, нещодавно ми розповідали про нову теорію, яка говорить, що Сонце є причиною епідемій на Землі. Річ у тім, що дослідження показали, що спалахи епідемій на Землі збігаються із 11-річними сонячними циклами. Пандемії проаналізували в проміжку від 1750 року до 2020 року. Виявилося, що 27 із 36 світових пандемій збігаються зі значним збільшенням чи зменшенням кількості сонячних плям.