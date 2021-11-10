Астрофізики висунули нову гіпотезу походження темної матерії

Міжнародна команда фізиків запропонувала гіпотезу згідно з якою у ранньому Всесвіті частинки темної матерії почали перетворювати звичайну матерію на темну в геометричній прогресії. Потім цей процес уповільнився завдяки розширенню.

За оцінками астрофізиків, частинки темної матерії, чим би вони не були, перевершують звичайну матерію у співвідношенні п'ять до одного, і вона відіграє ключову роль у структурі Всесвіту. Її вплив на гравітацію не лише допоміг сформуватися зіркам та галактикам, вона досі утримує їх разом, не даючи розлітатися. Без її специфічної щільності Всесвіт розвивався б інакше.

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Нова гіпотеза походження темної матерії

Команда вчених запропонувала нове пояснення виникнення цієї щільності темної матерії. Механізм, який вони винесли на обговорення наукової спільноти, відрізняється відносною простотою і може бути підтверджений експериментальним шляхом

Багато моделей припускають, що темна матерія була народжена з початкової плазми частинок звичайної матерії раннього Всесвіту. Далі команда вчених слідує так званій моделі замерзання (freeze-in model) – її суть у тому, що спочатку темної матерії було мало, але "гаряча ванна" звичайних, або баріонних частинок поступово створювала темні частинки, поки вони не досягли тієї щільності, яку ми спостерігаємо сьогодні.

Специфіка нової гіпотези у тому, що згідно з новою ідеєю. Причому роблять це у геометричній прогресії. І цей процес досить швидко привів би до тотального панування темної матерії, але ми цього не спостерігаємо.

Причина полягає у механізмі саморегуляції космосу, а саме – розширенні. Спочатку кількість темної матерії збільшувалася швидко тому, що звичайна матерія була дуже щільною. Але з розширенням Всесвіту "палива" потрібного для досягнення високої щільності ставало дедалі менше і процес сповільнювався.

Для чого вченим нова модель походження темної матерії

Річ у тім, що запропонована модель пояснює нинішню щільність темної матерії та узгоджується з широким спектром мас частинок темної матерії. Також вона допомагає заповнити прогалини інших моделей.

Ще важливіше те, що гіпотезу можна перевірити: описаний механізм повинен був залишити певний слід на реліктовому випромінюванні, який можуть виявити астрономи. Тепер справа за її перевіркою.