У мережі показали пряникову версію Міжнародної космічної станції. Незвичайні ласощі спекла аспірантка Гарвард-Смітсонівського центру астрофізики.

Майстриню звуть Клер Ламман. Пряникові фігурки вона виготовила разом зі своїм партнером, про що й розповіла у твіттері.

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Що відомо

Пані Лемман, будучи аспіранткою Гарвард-Смітсонівського центру астрофізики, захоплюється наукою, але також любить випікати. У соціальних мережах вона часто публікує фото тортів та пирогів у вигляді різноманітних космічних об'єктів, таких як планета Сатурн, чи наземних наукових об'єктів, як от планетарій Фіске чи обсерваторія Соммерс-Бауш.

Цього разу, крім МКС, дівчина також змайструвала з імбирних пряників крихітний телескоп "Спітцер", про завершення роботи якого оголосили 2020 року. Фолловери Клер відразу вирішили відправити і пряникову МКС, і "Спітцер" у космос і за допомогою фотошопу перенесли зображення пряників на космічний фон.



Пряникова МКС у виконанні Клер Ламман / Фото Claire Lamman/Twitter

Один з коментаторів навіть зазначив, що "Спітцер", який Клер розмістила на одній дошці з МКС, не повинен знаходитися так близько до станції.



Телескоп "Спітцер" / Фото Claire Lamman/Twitter

Також користувачі показали у коментарях свої солодкі версії відомих явищ. Наприклад, одна з підписниць "зібрала" пряникового австралопітека. Точніше його останки.



Останки австралопітека, виконані з солодощів / Фото: Gilly Forrester/Twitter