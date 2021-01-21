Марс – не єдиний кандидат на роль нового дому для людства. На думку астрофізика з Фінляндії, є більш приваблива альтернатива: побудувати величезну колонію в поясі астероїдів, навколо карликової планети Церери. Там є необхідні корисні копалини, гравітація буде штучною, а сонячне світло забезпечать два гігантських дзеркала.

В останні роки космічні агентства і мільярдери всього світу захоплені ідеями колоній на інших планетах. Очевидним кандидатом називають Марс: він розташований відносно близько до Землі, має багату вуглекислим газом атмосферу і 24-годинний цикл зміни дня і ночі. Однак є думка, що переселятися на інші планети занадто складно і зусилля ніколи не окупляться. Про нову ідею астрофізика фінського метеорологічного інституту в Гельсінкі розповідає Life Science.

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В чому полягає ідея

Вчений Пекка Янхунен пропонує побудувати "мегасузір'я" з тисяч циліндричних кораблів, з'єднаних один з одним дископодібною рамою. Об'єкт повинен постійно обертатися на орбіті Церери, найбільшого об'єкта в поясі астероїдів між Марсом і Юпітером. Кожен з цих циліндрів довжиною 10 кілометрів і радіусом в 1 кілометр зможе вміщати 57 000 жителів, підтримувати штучну атмосферу і земну гравітацію завдяки відцентровій силі. Ця ідея запозичена автором у Джерарда О'Ніла, фізика з Прінстона.



Циліндри О'Ніла / Ілюстрація Rick Guidice/NASA

Всі циліндри утримуються один поруч з одним потужними магнітами на зразок тих, які застосовуються для магнітної левітації. Така конструкція дозволяє нарощувати розміри колонії практично нескінченно, просто додаючи нові модулі з краю.

Переваги ідеї

Можливості Марса в цьому плані обмежені. Церера обрана тому, що ця планета багата азотом, важливим елементом для створення атмосфери (земна на 79 відсотків складається з азоту). Але замість того, щоб будувати колонію на поверхні цього крихітного, порівняно з Землею, об'єкта, поселенці зможуть видобувати на ній корисні копалини і доставляти їх на орбіту для переробки.

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Ще одна перевага орбітальної колонії – два величезних скляних дзеркала, розташованих під кутом 45 градусів до площини диска з циліндрами. Вони направлятимуть достатньо сонячного світла, щоб переселенці могли вирощувати дерева і злаки на ґрунті, отриманому з сировини, видобутої на Церері. Штучне освітлення також буде забезпечувати зміну дня і ночі.



Масивні дзеркала направляють сонячне світло на колонію / Фото Пекка Янхунен

Життя на орбіті дозволить, на думку Янхунена, уникнути головної проблеми плану колонізації Марса – негативного впливу на здоров'я зниженої гравітації. Вчений вважає, що діти, народжені на цій планеті, не зможуть розвинути здорову мускулатуру і скелет.

За розрахунками Янхунена, перші люди зможуть відправитися колонізувати Цереру через 15 років.