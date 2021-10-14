Astra з'ясувала причини провального запуску своєї ракети та вже готова до повторного старту

Американська компанія Astra встановила причину, через яку третій тестовий пуск двоступеневої ракети-носія Launch Vehicle 0006 виявився невдалим. Виявилося, що у всьому винний витік палива, який після запалювання створив надлишковий тиск, що призвело до втрати контролю над паливною помпою.

Компанія вже усунула недоліки та готова провести наступної тестовий пуск своєї ракети в кінці жовтня. Згідно з наявними даними, LV0007 буде запущена з майданчика космодрому на острові Кадьяк в період з 27 по 31 жовтня. Якщо виникнуть будь-які труднощі, то запуск можуть відкласти на наступний місяць.

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Курйозний запуск ракети Astra

Нагадаємо, третій тестовий пуск ракети LV0006 відбувся 28 серпня з майданчика Тихоокеанського космодрому (Pacific Spaceport Complex), який розташований на острові Кадьяк на Алясці.

Уже на старті все пішло не за планом і ракета сильно відхилилася в бік, але зрештою все ж змогла набрати висоту. Попри це ракета не змогла повністю прийти в норму і через 2,5 хвилини її політ був перерваний.

Провальний запуск Astra LV0006: дивіться відео

Astra і Федеральне управління цивільної авіації (FAA) США спільними зусиллями розслідували цей інцидент. Після всебічного вивчення ситуація фахівці прийшли до висновку, що причиною невдачі стала проблема з системою розподілу палива для п'яти двигунів першого ступеня ракети-носія.

Під час цього запуску паливо просочилося з системи й потрапило у замкнутий простір під стиком між ракетою і пусковою установкою. Це паливо зайнялося від вихлопних газів двигуна, викликавши надлишковий тиск, який розірвав зв'язок з електронікою, використовуваної для управління паливною помпою, і відключило двигун менш ніж через секунду після зльоту,

– написав у блозі віцепрезидент і головний інженер Astra Бенджамін Лайон.

Саме тому ракета зависла на якийсь час, поки не змогла набрати висоту з чотирма двигунами, що створюють тягу. Потім ракета повернулася на нормальну траєкторію, але чотири двигуни не мали достатньої потужності, щоб дозволити апарату вийти на орбіту.

Лайон також зазначив, що раніше компанія не поставала перед такими труднощами й вжила необхідних заходів, щоб уникнути інцидентів такого плану в майбутньому.

Конструктивні зміни були реалізовані в ракеті LV0007, пуск якої повинен бути схвалений найближчим часом.