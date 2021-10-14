Компанія вже усунула недоліки та готова провести наступної тестовий пуск своєї ракети в кінці жовтня. Згідно з наявними даними, LV0007 буде запущена з майданчика космодрому на острові Кадьяк в період з 27 по 31 жовтня. Якщо виникнуть будь-які труднощі, то запуск можуть відкласти на наступний місяць.
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Курйозний запуск ракети Astra
Нагадаємо, третій тестовий пуск ракети LV0006 відбувся 28 серпня з майданчика Тихоокеанського космодрому (Pacific Spaceport Complex), який розташований на острові Кадьяк на Алясці.
Уже на старті все пішло не за планом і ракета сильно відхилилася в бік, але зрештою все ж змогла набрати висоту. Попри це ракета не змогла повністю прийти в норму і через 2,5 хвилини її політ був перерваний.
Провальний запуск Astra LV0006: дивіться відео
Astra і Федеральне управління цивільної авіації (FAA) США спільними зусиллями розслідували цей інцидент. Після всебічного вивчення ситуація фахівці прийшли до висновку, що причиною невдачі стала проблема з системою розподілу палива для п'яти двигунів першого ступеня ракети-носія.
Під час цього запуску паливо просочилося з системи й потрапило у замкнутий простір під стиком між ракетою і пусковою установкою. Це паливо зайнялося від вихлопних газів двигуна, викликавши надлишковий тиск, який розірвав зв'язок з електронікою, використовуваної для управління паливною помпою, і відключило двигун менш ніж через секунду після зльоту,
– написав у блозі віцепрезидент і головний інженер Astra Бенджамін Лайон.
Саме тому ракета зависла на якийсь час, поки не змогла набрати висоту з чотирма двигунами, що створюють тягу. Потім ракета повернулася на нормальну траєкторію, але чотири двигуни не мали достатньої потужності, щоб дозволити апарату вийти на орбіту.
Конструктивні зміни були реалізовані в ракеті LV0007, пуск якої повинен бути схвалений найближчим часом.