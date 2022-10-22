Космічний телескоп "Габбл" зафіксував подвійні "хвости" після історичного зіткнення з астероїдом

Через кілька тижнів після того, як космічний зонд NASA DART врізався в астероїд, вчені помітили дещо несподіване – у космічного каменя відросло два хвости. Їх зміг "побачити" космічний телескоп "Габбл".

Місія DART 26 вересня зіткнулася з невеликим астероїдом під назвою Діморфус, щоб випробувати потенційну технологію захисту Землі від астероїда. Протягом двох днів радіаційний тиск Сонця виштовхнув уламки астероїда в хвіст, як у комети, довжиною близько 10 000 кілометрів.

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Але тепер нове зображення з космічного телескопа "Габбл" показує, що у Діморфуса "виріс" ще один хвіст. Співробітники NASA назвали це явище "доволі несподіваним".

Вчені не знають чому утворився другий хвіст

Якщо уявити, що сам астероїд є центром годинника, то DART з'явився з напрямку 10 години. Яскраві лінії на 1 годині, 7 годині і 10 годині не є уламками; це дифракційні піки, викликані оптикою "Габбла". Два хвости з'являються на 2 годині та 3 годині.



На знімку Hubble видно два хвости, що вириваються з астероїда Діморфус / NASA, ESA

Другий хвіст з'явився десь між 2 і 8 жовтня, зазначається в заяві NASA. З моменту зіткнення "Габбл" спостерігав за астероїдом 18 разів.

Астрономи бачили, як подібні подвійні хвости розвиваються у комет, тому це не є повною несподіванкою. А проте, вчені поки не впевнені, як саме утворився другий хвіст.

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Успіх місії DART

Той факт, що Діморфус втратив достатньо матеріалу, щоб сформувати такий великий хвіст, відображає серйозність удару. Основна мета місії DART полягала в тому, щоб виміряти, скільки часу зіткнення відрізало Диморфус від орбіти навколо більшого астероїда Дідімос.

Місія повинна була скоротити орбіту, яка спочатку становила 11 годин 55 хвилин, на 73 секунди, хоча до прибуття вчені оцінювали, що зміна могла становити десятки хвилин. Замість цього орбіта скоротилася на 32 хвилини, про що персонал місії оголосив на початку цього місяця.