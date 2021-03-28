Астероїд Апофіс на сто років викреслили зі списку небезпечних

Виявлений 19 червня 2004 року астероїд 99942 Апофіс вважався потенційно небезпечним для Землі. Цей 340-метровий об'єкт міг зіткнутися з нашою планетою.

Удар цього космічного тіла масою близько 61 мільйон тонн був би схожий на вибух двомегатонної бомби. Саме тому за Апофісом пильно стежили з моменту виявлення.

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Нові дані та оцінка небезпеки

Нові дані дозволили забрати цей астероїд зі списку небезпечних для Землі мінімум на сто років.

Вкотре Апофіс пролетів повз Землю 5 березня цього року на відстані близько 17 мільйонів кілометрів. Кожна його близька поява дозволяла краще визначати траєкторію об'єкта.

Цього разу за астероїдом стежив радар в Голдстоуні (Каліфорнія) і 100-метровий радіотелескоп обсерваторії Грінбенк (Західна Віргінія). Відправлений радаром сигнал відбився від астероїда і був спійманий радіотелескопом. Вимірювання дозволило уточнити траєкторію руху Апофіса і з достатньою точністю розрахувати дистанцію зближення з Землею в наступні рази: у 2029, 2038 і 2068 роках.

Уточнені дані показують, що в цьому столітті імовірність зіткнення з Землею нульова. Наприклад, 13 квітня 2029 року астероїд пройде у 32 тисячах кілометрів від Землі. Саме тому астероїд більше не перебуває в каталозі небезпечних для планети об'єктів.

Комп'ютерне моделювання наступного зближення Апофіса з Землею у 2029 році: відео