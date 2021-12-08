99942 Apophis – це 370-кілометровий навколоземний астероїд з групи Атона. Об'єкт був відкритий у 2004 році й скоро набув "дурної слави": ширилися чутки про те, що Апофіс може врізатися у Землю. Та скоро астрономи впевнилися, що у 2029 році, під час зближення з нашою планетою, зіткнення не буде. Також розрахунки показують, що у наступні 100 років цей астероїд нам точно не загрожує.

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Зближення з астероїдом Апофіс у 2029 році: дивіться відео

Зближення з Апофісом у 2029 році

Астероїд Апофіс має параметри орбіти 111,6 на 164,3 мільйона кілометрів. Це означає, що він регулярно перетинає орбіту Землі й існує страх, що під час одного такого прольоту об'єкт зустрінеться із нашою планетою.

У 2029 році на нас чекає дуже близька до згаданої ситуація – Апофіс перетне орбіту Землі у безпосередній близькості до планети. Тоді нас та космічного блукальця буде розділяти всього лише близько 31 тисячі кілометрів. Навіть геостаціонарні супутники розташовані далі. Видима зоряна величина астероїда зросте до +3,1m, що дозволить без жодних проблем спостерігати його неозброєним оком.

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Апофіс та наука

Оскільки у 2029 році та у наступні 100 років нам не потрібно боятися Апофіса, це не значить, що він не цікавий для астрономів. Такий близький прохід настільки великого космічного тіла – рідкість. Тому у квітні 2029 року науковці Землі матимуть унікальну можливість вивчити космічне тіло зі всіх сторін:

Вчені зможуть уточнити форму об'єкта, щільність, його розміри та хімічний склад.

Завдяки, наприклад, Дуже великому телескопу астрономи зможуть навіть скласти рельєфну мапу космічного тіла.

Також вдасться дослідити обертання Апофіса навколо осі.

Найцікавіше, що через такий близький проліт біля Землі на астероїд почнуть діяти приливні гравітаційні сили. Це, ймовірно, призведе зміни його осі обертання та спричинить деякі руйнування на поверхні. Цілком ймовірно, що біля "траси", якою рухатиметься Апофіс, розмістять штучний апарат чи навіть апарати, щоб детальніше дослідити космічного блукальця.