У Швеції знайшли срібні скарби вікінгів, яким близько тисячі років

Срібний скарб віком 1000 років було виявлено в муніципалітеті Тебю, передмісті Стокгольма. Розкопки проводила організація The Archaeologists.

Скарб було знайдено під час археологічних робіт у поселенні епохи вікінгів. Цей район був заселений людьми протягом кількох сотень років.

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Що знайшли

Археологи виявили понад 20 будівель, найбільш ранні з яких датуються приблизно 400 роком нашої ери.

Основна ж кількість знахідок належить до епохи вікінгів (800-1050 роки нашої ери) і раннього Середньовіччя.

Скарб було зарито під залишками дерев'яної підлоги будівлі. Монети зберігалися в лляному мішечку, який разом із коштовностями був поміщений у невеликий керамічний горщик.

Загалом було виявлено вісім високоякісних шийних кілець (гривень), які винятково добре збереглися, попри те, що їх було виготовлено майже тисячу років тому,

– прокоментувала Марія Лінгстрем з команди археологів The Archaeologists.



Кільця, знайдені на місці розкопок / Фото The Archaeologists



Археологи очищують одне зі знайдених кілець / Фото The Archaeologists

Крім шийних кілець, у керамічному горщику було виявлено дві нарукавні кільця, одну каблучку на палець, дві перлини та 12 монет, які використовували як прикраси. Чому жителі вирішили заховати свої найдорожчі цінності, наразі незрозуміло, але зазвичай це робиться за часів лиха.



Одна зі знайдених монет / The Archaeologists

Кілька монет були привезені з Англії, Богемії та Баварії. Вони є чудовим прикладом далеких зв'язків та процвітаючої торгівлі епохи вікінгів. Також у складі скарбу знайдено п'ять арабських дирхемів. Одна з європейських монет є надзвичайно рідкісною: викарбувана в місті Руан у Франції й датується приблизно X століттям.

На цій території археологи знайшли й інші предмети, зокрема, стріли, кресала, обереги.