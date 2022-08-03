В рамках проєкту "Армія дронів" придбано велику кількість дронів, яких вже готують до відправки на передову. Також Федоров зазначив, що ведуться перемовини з українськими виробниками безпілотників, щоб надалі купувати їх для "Армії дронів".

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Серед дронів, які показали, одними з найкращих є FLyEye. Дальність їх польоту становить 160 кілометрів, а радіус 50 кілометрів. Максимальну швидкість, яку може розвивати дрон – 120 км/год. Такі "пташки", за словами Федорова, дозволять розвідникам проникати в тил ворога та отримувати важливу інформацію.



Дрон FlyEye / Фото з телеграм-каналу Михайла Федорова

Крім цього допомагатимуть ЗСУ дрони DJI Matrice 300. Це невеликі, але дуже маневрені безпілотники з потужними камерами й тепловізорами. Вони стануть додатковими очима бійців та посилять розвідку.



Дрони DJI Matrice 300 / Фото з телеграм-каналу Михайла Федорова

Також міністр розповів про кілька українських безпілотників з виробниками яких ведуться перемовини про закупівлю для "Армії дронів":

Укрджет — один з найбільших українських БПЛА з серійним виробництвом. Він може перебувати у повітрі близько 10 годин та летіти на 150 кілометрів від оператора.

SKIF з камерою, яка працює офлайн.

Скайтон, який може перебувати у небі до 20 годин.

Фото "Армії дронів"

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Михайло Федоров зазначив, що на "Армію дронів" зібрали вже 755 мільйонів гривень через платформу UNITED24. До кінця серпня проєкт планує закрити першу задачу – закупити 200 дронів-розвідників. Міністр також висловив впевненість, що завдяки розвитку military-tech в Україні з'явиться більше стартапів, які зроблять українську армію однією з найтехнологічніших у світі.