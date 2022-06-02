Армія США зупинила розробку супердалекобійної гармати, яка могла б стріляти на 1850 кілометрів

До списку скасованих проєктів Пентагону приєднався ще один. Конгрес США зупинив фінансування програму створення стратегічної далекобійної гармати (SLRC) з фантастичною для артилерії дальністю стрільби 1850 кілометрів.

Повідомляється, що американські законодавці ще 20 травня викреслили програму з військового бюджету на поточний рік. Натомість перевагу надали іншим проєктам.

Цікаво Китайські вчені розробляють план знищення супутників Starlink, – ЗМІ

Деталі рішення

Як повідомили в пресслужбі армії США, навіть якщо зусилля розробників увінчаються успіхом, то серійне виробництво нових наддальнобійних гармат і формування відповідних підрозділів для їх використання обійдуться бюджету в мільярди доларів. Тоді як країна має інші не менш важливі військові технології, які цілком справляються з тими ж завданнями:

Гарматна артилерія великої дальності.

Гіперзвукова зброя великої дальності.

Протикорабельна ракета середньої дальності.

Ракета Precision Strike.

Армія збиралася продемонструвати прототип дальньої гармати у 2023 році, після чого вже приймала би рішення про те, чи починати повноцінну розробку та виробництво. Заявлена дальність стрільби у 1850 кілометрів перевищує можливості наявних сьогодні на озброєнні армії США артилерійських систем. Це потенційно дало би величезну перевагу проти таких супротивників, як Китай і Росія, кожен з яких продовжує інвестувати в оборонні технології.

Будь-які невикористані кошти, спочатку виділені на SLRC, будуть використані для інших науково-технічних проєктів відповідно до вказівок помічника міністра армії із закупівель, логістики та технологій,

– заявила прессекретарка армії Еллен Ловетт.

Як зазначає джерело, останнім часом роботи в цьому напрямку майже не велися – очікували на незалежне дослідження доцільності розробки такої установки. У 2021 фінансовому році на проєкт витратили 62 мільйони доларів, а у 2022 планували виділити 70 мільйонів. Однак під час слухань в підкомітеті Палати представників з тактичних повітряних і сухопутних військ минулого тижня начальник відділу закупівель армії Дуг Буш заявив законодавцям, що рішення скасувати науково-дослідні роботи зі стратегічної далекобійної гармати було прийнято, щоб уникнути "надмірності" і "потенційних фінансових наслідків".