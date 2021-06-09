Армія Китаю спостерігає за НЛО за допомогою штучного інтелекту

Китайське видання South China Morning Post опублікувало матеріал, в якому розповіло про зростання уваги китайської влади, зокрема Народно-визвольної армії (НВАК), до неопізнаних літаючих об'єктів. У своїх спостереженнях вони використовують штучний інтелект.

Все, що пов'язано з невідомими об'єктами, виявленими у небі, НВАК називає "непізнаними повітряними умовами". Проте з точки зору громадськості такі явища все одно є НЛО – непізнаними літаючими об'єктами невідомого походження.

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Штучний інтелект на варті безпеки

За словами представника ВПС Чень Лі, часта поява НЛО створює чимало проблем для оборонних структур Китаю. Щоб розібратися в ситуації, що склалася, було прийнято рішення залучити штучний інтелект.

На думку Чень Лі, "нестандартно мислячий" штучний інтелект зможе об'єднати розрізнені інциденти, пов'язані з появою НЛО. Саме ШІ здатний конкретно оцінити, чим є виявлені НЛО – ворожими літаками, явищем природи або чимось дійсно невідомим нашій науці.

Численні появи невідомих об'єктів – багате на спекуляції середовище. Різноманітні прихильники теорій змови, уфологи, дослідники паранормальних явищ вбачають у цьому докази відвідування Землі представниками позаземних цивілізацій.

Однак на думку китайських вчених і офіційних осіб, НЛО мають штучне і цілком земне походження, або це якісь невідомі явища природи.