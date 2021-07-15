Ізраїль представив новий важкий бронетранспортер на базі танка: фото

Армія оборони Ізраїлю продемонструвала дослідний зразок важкого бронетранспортера "Перег". Машина виконана на базі танка "Меркава" Mk 3 та нагадує танк без вежі, чим, по суті, і є.

Особливості бронетранспортера "Перег"

З танка зняли вежу і змонтували нерухому рубку. Бойова машина отримала нові системи навігації, систему управління і контролю "Масу-750", лебідку і кран.

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У перспективі "Перег" можуть оснащати комплексом активного захисту (КАЗ): тип системи належить визначити у майбутньому.



Бронетранспортер "Перег" на базі танка Мерква" / Фото Walla



Бронетранспортер отримав чимало оновлень / Фото Walla

Автономні бойові машини Ізраїля

Раніше ізраїльський ВПК представив нову версію знаменитого важкого бронетранспортера "Намер". Особливістю машини стало те, що її обладнали сучасною автономною дистанційно керованою вежею.



Бронетранспортер "Намер" з автономною вежею / Фото Walla

"Намер" має високий рівень захисту десанту та екіпажу, який можна порівняти з захищеністю сучасного танка.