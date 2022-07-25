Судячи з переліку безпілотників, дронів та коптерів, вже зовсім скоро на фронті з'явиться чимало цікавих "іграшок" здатних підсилити протистояння ЗСУ проти окупантів.

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Які дрони скоро з'являться на фронті

Так, за словами Федорова вже домовилися про купівлю 78 мултикоптерів Matrice, які працюють на базі штучного інтелекту. Це допомагає їм записувати високоякісні та детальні ролики, фокусуватися на цілях та визначати потенційну небезпеку на відстані. "Пташки" допоможуть нашим воїнам ще краще орієнтуватися на полі бою та діяти більш продумано й тактично.

Окрім низки коптерів також домовлено про купівлю 2 наземних комплексів для 20 ударних дронів-камікадзе Warmate, які буде придбано завдяки ініціативі monobank.

Однак, найбільшу увагу Михайло Федоров закцентував на 20 дронах Fly Eye.

Ну і суперзірка закупівлі — 20 Fly Eye, одні з найкращих дронів-розвідників в світі. Ми придбали їх в тому числі завдяки дуже великому внеску від підприємця у сфері космічних технологій Максима Полякова, який добре розуміє важливість технологічної переваги на фронті. Максим перерахував на Армію дронів понад 100 мільйонів гривень! Дякуємо за таку підтримку! Fly Eye заслуговують на окремий пост, розкажу про них детальніше окремо,

– розповів міністр.

І поки він готує додатковий пост з інформацією про дрони Fly Eye, ми трохи розкажемо про дрони, які вже скоро з'являться на фронті.

Коротко про Fly Eye

Fly Eye – це безпілотний авіаційний комплекс розроблений інженерами Flytronic, яка є дочірньою компанією WB Electronics. Вперше його було представлено на виставці Eurosatory у Парижі 14 червня 2010-го року. Уже наприкінці 2010-го WB Electronics виграла тендер на постачання даного комплексу до одного з підрозділів спеціального призначення Польщі.

Кілька слів про Warmate

Дрони-камікадзе Warmate теж є розробкою WB Electronics, яку вперше представили у 2014 році. За словами виробника, ці дрони є хорошою альтернативою керованим протитанковим ракетам. Вони можуть знищувати техніку противника на більш значній відстані і спрощують процес виявлення та враження цілей у порівнянні з ПТРК.

І на завершення – Matrice

Ймовірно мовиться про комерційний квадрокоптер DJI Matrice 300 RTK, який може перебувати у повітрі майже годину. Квадрокоптер має систему позиціонування в шести напрямках та уникнення перешкод. Корпус дрона захищений від води за стандартом IP45.

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Про ініціативу "Армія дронів"

Українська влада прагне забезпечити армію безпілотниками спільним коштом держави, бізнесу та громадян. Метою такого кроку є допомога у боротьбі з російськими військами та наближення війська до стандартів НАТО.

В рамках проєкту "Армія дронів", крім державного фінансування та пожертв комерційних структур, передбачений збір донатів від українців та іноземців, а також пожертв від населення у вигляді вже готових дронів для потреб української армії.