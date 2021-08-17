В Арктиці знайшли бактерії, здатні розкладати нафту: чи допоможуть вони боротись із забрудненням

Нафта є надзвичайно цінним ресурсом для людства. Вона є одним з основних джерел енергії та палива. Однак разом з тим вона часто стає причиною екологічних проблем: випадки розлиття нафти у морях та океанах призводять до масової загибелі місцевих флори та фауни.

Дослідники аналізували мікроорганізми з узбережжя півострова Лабрадор і їхню здатність до переробки вуглеводнів – нафту, мазут, дизельне паливо. У декількох видів виявили ДНК з характерними послідовностями, що кодують необхідні білки. Тоді вчені помістили їх в умови з високим вмістом нафтопродуктів.

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Результати експерименту

Вчені провели досліди в умовах, максимально близьких до реальних. Оскільки бактерії були зібрані в холодних водах канадської Арктики, то температура води не перевищувала чотирьох градусів за Цельсієм.

Як стало зрозуміло, бактерії здатні помітно зменшити концентрацію забрудника у воді за два тижні.

Процес розкладу суттєво пришвидшується, якщо бактерії "підгодовувати" сполуками азоту і фосфору.

Серед мінусів застосування цих бактерій називають різке зниження темпів "поїдання" нафти, коли її кількість у воді знижувалась до одного відсотка – тобто коли забрудник все ще є у воді, хоч і в невеликих кількостях, бактерії переставали його перероблювати.

Поки що до повномасштабного застосування на розливах нафтопродуктів далеко, оскільки весь процес не вивчено. Однак це хороша перспектива для майбутніх досліджень. Особливо з огляду на те, що ці бактерії широко поширені.

Дослідники збираються надалі визначити, який з видів є найбільш ефективним у знешкодженні нафтопродуктів. Тоді їх можна буде засівати у місцях розливів нафти.