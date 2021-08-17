Дослідники аналізували мікроорганізми з узбережжя півострова Лабрадор і їхню здатність до переробки вуглеводнів – нафту, мазут, дизельне паливо. У декількох видів виявили ДНК з характерними послідовностями, що кодують необхідні білки. Тоді вчені помістили їх в умови з високим вмістом нафтопродуктів.
Цікаво ТОП-7 українських YouTube-каналів про технології: цікаво та корисно
Результати експерименту
- Вчені провели досліди в умовах, максимально близьких до реальних. Оскільки бактерії були зібрані в холодних водах канадської Арктики, то температура води не перевищувала чотирьох градусів за Цельсієм.
- Як стало зрозуміло, бактерії здатні помітно зменшити концентрацію забрудника у воді за два тижні.
- Процес розкладу суттєво пришвидшується, якщо бактерії "підгодовувати" сполуками азоту і фосфору.
- Серед мінусів застосування цих бактерій називають різке зниження темпів "поїдання" нафти, коли її кількість у воді знижувалась до одного відсотка – тобто коли забрудник все ще є у воді, хоч і в невеликих кількостях, бактерії переставали його перероблювати.
Поки що до повномасштабного застосування на розливах нафтопродуктів далеко, оскільки весь процес не вивчено. Однак це хороша перспектива для майбутніх досліджень. Особливо з огляду на те, що ці бактерії широко поширені.
Дослідники збираються надалі визначити, який з видів є найбільш ефективним у знешкодженні нафтопродуктів. Тоді їх можна буде засівати у місцях розливів нафти.