Арктичний лід зникає вдвічі швидше, ніж прогнозували вчені

Льодові щити починають танути все швидше. Зі зростанням температури стає все менше білого льоду, який відбиває сонячні промені. Разом з тим виникає все більше темної води, яка поглинає тепло і нагріває планету.

Оцінити товщину льоду по знімках із супутників важко, оскільки кількість снігу не однакова у різних місцях. У минулому дані про товщину заметів надходили від радянських експедицій 1954-1991 років. Але кліматичні зміни істотно змінили Арктику, і тепер ця інформація застаріла.

Цікаво Huawei представила нове покоління навушників FreeBuds 4i: 10 годин роботи без підзарядки

Нове дослідження і нові дані

У новому дослідженні вчені використали комп'ютерні моделі для отримання детальних прогнозів рівня снігового покриву з 2002 по 2018 роки. У моделях враховувалася температура, опади та рух криги. Ці дані показали, що товщина льоду скорочується у два рази швидше, в порівнянні з попередніми розрахунками, виведеними з температури морської води в центральній частині Арктики.

Товщина морського льоду – чутливий індикатор здоров'я Арктики, а коли Арктика нагрівається, нагрівається і весь світ. Товстий лід служить ізолюючим покривом, що не дає океану нагрівати атмосферу взимку і захищає океан від сонячного світла влітку. Тонкий лід з меншою ймовірністю переживе літнє танення,

​— сказав Роббі Маллет з Університетського коледжу Лондона, керівник дослідження.

Такі зміни в Арктиці здатні посилити екстремальні спеку і повені в Північній півкулі, а зростання рівня океану призведе до частіших штормів і берегової ерозії.

Згідно з нещодавно опублікованою доповіддю AMAP, арктичні льоди будуть однією з перших жертв потепління. З кожною часткою градуса в регіоні відбуваються значні зміни. Ймовірність того, що лід повністю розтане влітку, стане в 10 разів більше, якщо Земля в середньому нагріється на два градуси в порівнянні з доіндустріальним періодом.