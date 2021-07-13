Концепцію "місячного села" запропонували Європейське космічне агентство (ЄКА), Массачусетський технологічний інституту (MIT) і архітектурне агентство SOM. Проєкт вперше представили на 17-й Міжнародній архітектурній виставці Венеціанської бієнале.

Цікаво Новий Google Pixel 6 з крихітною камерою вперше показали в руках користувача

Що пропонують архітектори

Автори пропонують побудувати село на краю кратера Шеклтон, де багато сонячного світла, яке можна використовувати як джерело енергії.

У цій місцевості також достатньо ресурсів для підтримки життя поселенців і матеріалів, які можуть дати уявлення про ранню історію Сонячної системи.

Будівлі в селі будуть складатися з житлових модулів, в які інтегрують системи життєзабезпечення та медичне обладнання. Допоміжну інфраструктуру, виготовлену з титанового сплаву, вбудують в периметр кожної будівлі.

У кожному такому будинку будуть 390 кубічних метрів житлового простору і 104 кубічних метри, придатних для технічного використання.

Так може виглядати село на Місяці / Фото SOM

Конструкція модулів являє собою гібридну систему, що складається з двох ключових елементів: жорсткої композитної рами по периметру і надувної оболонки, яка об'єднує будівлю з системою охорони навколишнього середовища. Це дозволяє гнучко організовувати інтер'єр, краще розподіляти і переробляти повітря, а також зручніше будувати робочі станції. Крім того, до таких споруд зручніше транспортувати будівельні матеріали.

Всі будівлі розділять на кілька рівнів і з'єднають між собою, щоб забезпечити мобільність поселенців.

Таке село повинне стати дослідницьким центром і показати можливості місячного туризму. За задумом, там хочуть вивчати нові технології позаземної архітектури в екстремальних умовах навколишнього середовища.