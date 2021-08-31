Станіслав Потаков, який є депутатом від КПРФ, через свій інстаграм закликав однодумців приходити у двір одного житлових з будинків, де вчені проводили розкопки. Політик чомусь вирішив, що яму копають для встановлення вишки 5G.

Цікаво Кого чекає Україна: які компанії мають офіційні представництва, а про які ми лише мріємо

Археологія по-російськи

Інцидент відбувся 24 серпня. На місці працювали археологи з організації "Донское наследие" ("Донська спадщина"). Їм доручили провести розкопки на території об'єкта "Городище Азака-Тани з некрополем".

Проте дослідників перервала група чоловіків з лопатами. Спочатку вони почали вмовляти вчених вилізти з ями, а коли ті спробували пояснити, що насправді ведуться розкопки археологічної пам'ятки, показавши видані владою дозволи, почали закидати яму землею.

Ви зараз дозвіл дасте, потім поставлять [вишку 5G],

– заявив один з "активістів".

Тим часом один зі спільників депутата зробив відеозапис, який Потаков опублікував у своєму інстаграмі. Проте пізніше видалив його. Ймовірно, через розголос, який зчинився не лише у місцевих, але й у федеральних ЗМІ.

Як у Росії зі злом боролися: відео

Археологи вже написали скаргу до поліції. Розкопки тимчасово призупинили задля їхньої безпеки.

Нагадаємо, згідно з останніми даними, 5G жодним чином не шкодить здоров'ю.

До таких висновків прийшли вчені, проаналізувавши результати 138 досліджень і спостережень за останні 10 років.

Проте сьогодні існує досить поширена теорія змови, яка говорить, начебто технології 5G провокують різноманітні хвороби, у тому числі й Covid-19.

Противники інновацій різним чином заважають впровадженню зв'язку п'ятого покоління.

Наприклад, нещодавно світом прокотилася хвиля інцидентів зі спаленням вишок – такі випадки фіксували у Франції, Великій Британії, Нідерландах, Росії.

Цікавий факт: перша серійна клавіатура з українською розкладкою була реалізована саме в ноутбуках ASUS. Тут ви зможете підібрати ідеальний пристрій для дому, роботи, творчості, навчання чи ігор.