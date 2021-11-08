Місто Каракорум було побудоване у 1220 році за наказом Чингісхана, щоб виконувати роль столиці молодої та хижої Монгольської імперії. Повноцінним містом Каракорум став, ймовірно, за правління сина Чингісхана Угедея. Столицею місто судилося бути недовго – всього 40 років. Та це певно було єдине місто, яке заснували кочові монголи за всю історію існування велетенської імперії.

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Розкопки на місці давнього Каракорума / Фото Cambridge University Press

Столиця велетенської імперії

Сьогодні від Каракорума майже нічого не лишилося. Поблизу залишків столиці Монгольської імперії розташоване містечко Хархорін. В регіоні постійно ведуться археологічні розкопки, які дозволяють уточнити розміри давнього міста, його планування та інші деталі.

Для останнього дослідження науковці дослідили за 52 дні 465 гектарів, використовуючи так званий надпровідний квантовий інтерферометр. З його допомогою уточнили топографію та вивчили слабкі магнітні поля у секторах. Також використали традиційні методи: аерофотознімання, історичні джерела та попередні дослідження. Об'єднавши усі дані, вчені змогли відтворити мапу доріг давнього Каракорума, планування міста та його ймовірну протяжність за межами укріплених стін.



Відтворена дорожня мережа Каракорума / Фото Cambridge University Press

Під час досліджень вдалося виявити три міські брами. Проте четверту браму, про існування якої відомо з писемних джерел, виявити не вдалося.

Також вдалося уточнити розташування міських мурів.

Виявилося, що місто сильно розрослося за межами укріплених стін. Переважно люди селилися вздовж доріг, намагаючись не будувати помешкання далеко від них. Таким чином Каракорум розтягнувся від укріпленого центру й вздовж доріг на 3 кілометри вздовж деяких трактів.

Звісно, що у центрі міста щільність населення була більшою. Селилися там, ймовірно, найзаможніші представники монгольського суспільства. Дивним виявилося те, що близько 40% території, розташованої всередині міських мурів, не використовувалося взагалі.