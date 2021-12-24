Археологи знайшли скарб на затонулих кораблях Римської доби

Римська імперія – єдине державне утворення в історії, яке повністю контролювало Середземне море. Не дивно, що морські шляхи були критично важливими для латинян.

Римляни активно користувалися морськими шляхами для торгівлі, доставляння вантажів та військ. Тому не дивно, що багато з цих кораблів тонули й ми сьогодні знаходимо їхні залишки та те, що ці кораблі перевозили. Ізраїльським археологам пощастило, адже вони відшукали справжнісінький скарб на місці прадавньої аварії.

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Давнє римське золоте кільце із дорогоцінним каменем та вирізаним на ньому пастухом / Фото Phys

Детальніше про знахідку

Скарби були виявлені поблизу давнього міста Кесарія, яке було основним торговим портом провінції Палестина. У 70 році нашої ери, син імператора Римської імперії Тита Флавія Веспасіана, якого за римською традицією також звали Тит, зруйнував Єрусалим під час Першої юдейської війни. З того часу Кесарія стає не лише головним портом провінції, а й переймає від зруйнованого Єрусалима статус столиці.

Кесарія отримала назву на честь першого імператора Риму – Гая Юлія Цезаря Октавіана Августа. Річ у тому, що "Цезар" латиною пишеться "Caesars", відповідно й місто назвали "Caesarea". Титул "цісар" чи "кайзер" прямо походять від слова та титулу "Caesars".

Підводні археологи проводили дослідження поблизу цього давнього торгового порту. На морському дні були виявлені залишки кораблів та скарби, які ті перевозили. Науковці припускають, що тут сталося дві аварії у різні часи. Проте, можливо, що таких подій було й більше. Знахідки датуються не лише добою Римської імперії, а й Середньовіччям.

Деякі з виявлених цінностей / Фото The Guardian та Phys

Морські аварії лишили по собі на дні сотні срібних та бронзових монет римської доби, а також близько 500 срібних монет доби Середньовіччя. Також було виявлено коштовне каміння та різні прикраси. Археологи знайшли невеликі статуетки, кераміку, дзвони з кораблів, різноманітні артефакти із заліза, зламаний якір та, звісно, багато цвяхів.

Підводні археологи не припиняють пошуки, адже існує надія, що збереглися й частини самих кораблів. Цілком можливо, що їх могло занести мулом чи віднести течією трохи далі від місця зі скарбами. До речі, зовсім нещодавно скарб бронзової доби випадково знайшла дівчинка.