Серед інших знахідок виділяються дві дерев'яні статуї богинь-плакальниць – Ісіди та Нефтіди. Про це повідомляє Міністерство туризму та старожитностей Єгипту на своїй сторінці у фейсбуці.

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Приблизно за 25 кілометрів на південь від сучасного Каїра була перша столиця об'єднаного Єгипту – Мемфіс, який був заснований наприкінці IV тисячоліття до нашої ери. На південній околиці цього міста розташовується Саккарський некрополь – величезний похоронний комплекс, розмір якого становить приблизно 7х1,5 кілометра.

Це найбільше в Єгипті скупчення гробниць і заупокійних пам'яток, створених у різний час – від ранньодинастичного періоду (кордон IV-III тисячоліть до нашої ери) до епохи правління Птолемеїв та римського панування. Назва цього некрополя походить від імені бога смерті Сокара, який шанувався тут, уособлював мертву форму, в якій таїться життя, і пов'язаного з уявленнями про життєдайну силу землі.

Чим цікавий комплекс

Саккарський некрополь включає усипальниці фараонів I-VI династій, найвідомішою з яких виступає ступінчаста піраміда Джосера (близько 2650 до нашої ери). Знатних жителів Мемфісу тут продовжували ховати навіть у епоху Античності, доки місто не втратило свого стратегічного значення. Нещодавні археологічні дослідження цієї пам'ятки дозволили виявити незайману гробницю жерця та з'ясувати ім'я головної дружини фараона Джедкара.

Примітно, що у Саккарі ховали не лише людей. Так, вчені виявили гробниці з муміями кішок та скарабеїв, а також знайшли вісім мільйонів мумій собак, яких, схоже, принесли в жертву богу Анубіс.

Знахідки вчених

Вчені з Єгипетської археологічної місії, які ведуть роботи в некрополі священних тварин у Саккарі, виявили велику схованку зі старовинами на цьому пам'ятнику. Генеральний секретар Вищої ради старожитностей Єгипту Мустафа Вазірі розповів, що всередині нього археологи виявили 150 бронзових статуй різних розмірів, які зображували давньоєгипетські божества, включаючи Анубіса, Мін-Амона, Осіріса, Ісіду, і Несіту.

Крім того, знахідки містять колекцію бронзових артефактів, які використовувалися під час ритуалів, присвячених богині Ісіді, а також безголову бронзову статую архітектора Імхотепа.

Галерея знахідок вчених в Саккарі

Вазірі додав, що археологам також вдалося виявити шахтові гробниці, в яких знаходилися 250 розписаних дерев'яних саркофагів з муміями, що добре збереглися, що належать до пізнього періоду (близько 500 року до нашої ери). Також у розпорядженні вчених виявилася колекція амулетів та дерев'яних статуй. Усередині одного з саркофагів дослідники виявили папірус, що добре зберігся, в якому, можливо, містяться розділи з Книги мертвих. Ця знахідка зараз передана для реставрації та вивчення текстів, що містяться в ній.

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Археологи також знайшли дві дерев'яні статуї, що добре збереглися, з позолоченими особами, які зображували богинь Ісіду і Нефтіду в позі плакальниць. Крім того, розкопки дозволили виявити поховання часів Нового царства (близько 1500 до нашої ери), в якому знаходилося безліч побутових предметів і прикрас, включаючи браслети, сережки та намисто.