Археологи довгий час вивчали ймовірні місця розташування будівлі. Було відомо, що знаходилась вона біля річки Темзи. У результаті монастир відшукали у дворі церкви Святої Трійці – вона досі працює та приймає парафіян.

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Королева Синетрит

Чому ж саме цей монастир так хвилює істориків? Свого часу ним керувала дружина короля Оффи з Мерсії на ім'я Синетрит. Абатиса мала високий статус і значний вплив. З її зображенням карбували монети, а римський імператор Карл Великий у своїх листах звертався до короля й королеви одночасно, визнаючи їхній рівний статус.

Синетрит – єдина відома англосаксонська королева, зображена на монеті. Для Західної Європи того періоду це була надзвичайна рідкість.

Синетрит вступила до релігійного ордену і взяла на себе керівництво монастирем після того, як її чоловік, король Оффа, помер у 796 році. До своєї смерті він правив Мерсією, одним з головних англосаксонських королівств тодішньої Британії. Історики називають його наймогутнішим англосаксонським королем до Альфреда Великого.

Померла абатиса після 798 року. Ймовірно, саме тут, у монастирі, знаходиться місце її останнього спочинку.

Загублений монастир

Незважаючи на задокументовані свідчення існування цього монастиря, досі нічого не було відомо про життя у ньому або ж інших подібних, розташованих на цій ділянці Темзи.

Команда виявила залишки дерев'яних будинків, у яких могли жити мешканці монастиря.

Також виявили багато артефактів, що проливають світло на деталі їхнього життя: залишки їжі, керамічний посуд для її приготування, предмети одягу, включаючи тонкий бронзовий браслет і шпильку для сукні.



Місце розкопок монастиря демонструє поділ на зони – одна його частина призначалась для житла, іншу використовували для виробництва, на що вказує розташування вогнищ, де, ймовірно, оброблювали метал / Кадр з відео Університету Редінга

Виявлені предмети дозволять скласти детальне уявлення про те, як тут харчувалися, працювали, вдягалися і жили ченці та черниці. Це проллє світло на те, як були організовані англосаксонські монастирі і яким було життя у них,

– каже доктор Габор Томас, археолог з Університету Редінга, який керує розкопками.

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Синетрит – єдина відома англосаксонська королева, зображена на монеті. Для Західної Європи того періоду це була надзвичайна рідкість.