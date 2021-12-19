Археологи знайшли 2000-річну синагогу на місці народження Марії Магдалини: фото пам’ятки

В Ізраїлі вчені знайшли старовинну синагогу, де, на думку науковців, народилася послідовниця Ісуса Марія Магдалина. Дослідники припускають, що жінка навіть могла ходити до цієї святині.

Древню синагогу виявили в ізраїльському місті Магдала. Пам’ятку створили на початку нашої ери – їй приблизно 2 тисячі років.

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У святині є головна зала та 2 менших окремих приміщення . За словами вчених, в синагозі було 6 колон, які підтримували дах, та розписані стіни.

Цю будівлю євреї використовували не тільки для релігійних обрядів, але і для громадських зборів. Можливо, навіть Марія Магдалина відвідувала цю синагогу,

– зазначила археологиня Діна Авшалом-Горні з Університету Хайфи.

Залишки синагоги, вид зверху / Фото Getty Images

Що відомо про Марію Магдалину Відповідно до Євангелія, Марія Магдалина була послідовницею Ісуса Христа. Жінка була присутня на розп’ятті Христа та була однією з перших, хто був свідком явлення воскреслого Христа, стверджує Євангеліє.

Археологи знайшли на території синагоги керамічні свічники, залишки скляних чаш та кам’яний посуд – ці речі використовували для релігійних обрядів.

Археологи досліджують синагогу / Фото Університету Хайфи

Вчені додали, що у 2009 році у Магдалі знайшли схожу синагогу – вона розташовувалася за 200 метрів від нововідкритої пам’ятки.