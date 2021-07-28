Мова йде про тунель Альбаррадон-де-Екатепек. Це частина складної системи, побудованої багато століть тому для захисту міста Теночтітлан від повеней.

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Чому закопують знахідку

У 2019 році археологи з Національного інституту антропології та історії виявили тунель довжиною всього 8,4 метра, який був лише маленькою частиною величезної системи. Він здивував науковців, адже зберіг синтез двох культур з різних часових проміжків.

Річ у тім, що іспанські конкістадори свого часу не змогли оцінити цю місцеву інфраструктуру і зруйнували багато будівель в перші роки колонізації. Однак після того, як колоніальний Мехіко стали затоплювати повені, Альбаррадон-де-Екатепек та інші системи захисту від повеней на початку 1600-х років були відновлені.

Незважаючи на його іспанську архітектуру, археологи виявили в ньому кілька гліфів — вирізаних в камені символів доіспанських часів. Всього було знайдено 11 символів, у тому числі зображення військового щита, голови хижого птаха і крапель дощу.

Гліфи на тунелі / Фото INAH TV / YouTube

Тунель планували урочисто відкрити для публіки, щоб люди могли побачити незвичайне багатовікове злиття ацтекських та іспанських культурних елементів, але, на жаль, цього не сталося. Через пандемію фінансування припинили, і через брак коштів для належного захисту споруди тунель тепер доведеться знову закопати, щоб зберегти його хоча б від вандалів.

Дослідники побудують особливу кладку для захисту гліфів, а потім тунель знову приховає земля.