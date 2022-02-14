Відкриття зробили чеські археологи під час розкопів на кладовищі Абусір, неподалік Мемфіса, Єгипет. Приладдя для муміфікації було неодмінною частиною поховальних ритуалів, адже забезпечувала зберігання тіла покійника. Це робилося для того, щоб людину прийняли у потойбічному житті після її смерті. Єгиптяни вірили, що якщо правильно забальзамувати людину, вона житиме вічно.

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Горщики з "матеріалами для бальзамування" / Фото Ministry of Tourism and Antiquities

Що знайшли у схованці

Було виявлено 370 керамічних глечиків, в яких виявили матеріали для бальзамування: наприклад, смолу, яка була одним з "інгредієнтів", які зберігали вилучені внутрішні органи покійника від гниття. Також були виявлені чотири пустих глечиків, на яких вигравіювано ім'я власника – це була людина, на ім'я Вахе Іп Ра-МарІ Ніт ("Вахібре"), який був "сином пані Артуро". Усі глечики знайшли у колодязі 5,3 на 5,3 метра на глибині 14 метрів.

Це цікаво! Знахідки належать до часу правління 26-ї династії. Тобто, глечики для бальзамування помістили у місце, де їх сьогодні знайшли, приблизно у 664 – 525 роках до нашої ери.

До речі, це не єдина цікава знахідка з Єгипту:

Наприклад, раніше в єгипетської мумії вдалося виявити плід дитини.

Також археологи знайшли тисячі табличок, де описується повсякденне життя єгиптян.

Бували й моторошні знахідки: так в Асуані знайшли гробницю з двадцятьма муміями.

Також нещодавно вперше за тисячі років "відкрили" гробницю Аменхотепа І.

І нарешті вдалося дізнатися, чому єгипетська мумія виявилася старшою за власний саркофаг.

Це та інші відкриття дають зрозуміти, що у Єгипті є що досліджувати не дивлячись на те, що археологічні розкопи тривають довгі десятки років.