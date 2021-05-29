Серед знайдених інструментів – чотири гостро заточені кістки індички. Знайшли їх у штаті Теннессі, США.

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Древні інструменти

Дві верхні кістки, які можна побачити на фото, використовувалися для нанесення тату. Дві нижні — імовірно, теж, але доказів поки немає.

Заточені кістки індички знайшли на розкопках в районі Фернвейл в Теннессі ще у 1985 році, але тільки зараз вчені змогли вивчити їх на мікрорівні.

Виявилося, ці кістки мають характерні малюнки пошкоджень на кінчиках і зносу навколо них, а також частинки охри червоного і чорного кольорів. Такі ж мікропошкодження утворюються на дослідних зразках з кісток оленя, якими вчені імітували нанесення татуювань.

Поруч з кістками індички знаходилися морські черепашки зі слідами охри. Ймовірно, вони слугували резервуарами для фарби, до яких стародавні тату-майстри занурювали інструменти в процесі татуювання.

Знайдені кістки та черепашки датуються приблизно 1600-3500 роками до нашої ери. Тобто, корінні американці почали практикувати татуювання як мінімум 3600 років тому.