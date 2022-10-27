Під універмагом Уельсу знайшли сотні скелетів, половина з яких – дитячі

Археологи знайшли сотні скелетів на місці, яке колись було середньовічним кладовищем в Уельсі. Серед 240 поховань близько половини належать дітям.

Монастир Святого Спасителя заснував у 1256 році домініканський монах. Кладовище, як вважається, було пов’язане з монастирем, однак нерідко там ховали й членів навколишньої громади за невелику плату. Донедавна на цьому місці знаходився місцевий універмаг "Оккі Уайт", який закрився у 2013 році після більш ніж столітньої історії свого існування. Розкопки є частиною поточного будівельного проєкту, який включатиме майбутній продовольчий магазин.

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Детальніше про знахідку

Це вважалося міським кладовищем. Воно активно використовувалося протягом багатьох років з 12 по 16 століття – там ховали всіх, а не тільки монахів і ченців. Це дає уявлення про життя громади,

– каже Френ Мерфі, яка керує розкопками археологічної служби Dyfed Archaeological Trust.

Ченці, які жили в соборі Святого Спасителя, були відомі як "чорні ченці" через колір свого одягу, і часто проповідували католицькі вчення на вулицях, стаючи помітною частиною навколишньої громади.

За словами Мерфі, серед знайдених скелетів кілька "демонстрували ознаки травми, включаючи колоті рани в черепах". Причин цьому може бути дуже багато, тому сказати точніше можна буде лише після подальших досліджень. Дослідники не виключають, що ці люди могли бути жертвами конфлікту 1405 року, коли валлійський воєначальник Овайн Гліндор узяв цю територію в облогу.



Розкопки середньовічного кладовища в Уельсі / Фото Dyfed Archaeological Trust

Також на кладовищі знайшли кілька склепів, один з яких містить скелет. Археологи припускають, що це міг бути священник.

У руках він тримав олов’яну чашу на тарілці з візерунком, схожій на ту, яку використовували під час причастя, щоб тримати облатку. Це поховання зокрема вказує на покликання цієї людини,

– коментує Френ Мерфі.

Під час розкопок виявили кілька орнаментованих плиток для підлоги, які можуть бути залишками колишньої церкви, що стояла на цьому місці. Церква Святого Спасителя залишалася діючою до 16 століття, коли корона продала власність після розколу між Генріхом VIII, королем Англії та Уельсу, і католицькою церквою.

Ми вважаємо, що під час розпуску монастиря [в 1500-х роках] церква поруч з ним була знесена, але не впевнені, коли саме це сталося,

– додає дослідниця.

Крім кладовища, на території колишнього монастиря також знаходився ряд будівель, включаючи гуртожитки, скрипторії (кімнати, присвячені письму і рукописам), стайні та лікарню.