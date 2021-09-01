Серед знахідок були букети квітів, покриті згорілими дровами. Як вважають дослідники, це підношення Богу-Змію 2000-річної давності.

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Що знайшли під пірамідою

Раніше піраміда мала висоту понад 23 метри – більше, ніж єгипетський Сфінкс. Вона входила до комплекту споруд храму Пернатого Змія. Звели його на честь Кецалькоатля, якому поклонялися тодішні народи Мезоамерики.



Цифрова реконструкція піраміди / Фото INAH/Sergio Gómez

Знайдені квіти лежали в найнижчій точці ходів піраміди – 18 метрів. Поруч вчені знайшли вироби з кераміки і фігурку бога родючості й дощів – Тлалока.



Вчені виявили вироби з кераміки / Фото INAH/Sergio Gómez

Припускають, що покладання букетів пов'язане з древніми ритуалами для підвищення родючості. Всі букети різні – від 40 до 60 квіток. Археологи спробують визначити їхній різновид – тоді можна буде дізнатись про призначення обрядів, в яких вони використовувалися.

Залишки букета, знайденого під пірамідою / Фото INAH/Sergio Gómez

Що відомо про комплекс

Місто Теотіуакан процвітало між 100 роком до нашої ери та 600 роком нашої ери.

У ньому розташовані найбільші піраміди Мезоамерики – піраміда Сонця є третьою за величиною у світі.

Згідно з аналізом, населення міста становило приблизно сто тисяч осіб.

Тунель під пірамідою виявили 18 років тому. З того часу в ньому виявили тисячі предметів з вулканічного скла і кераміки, боби шоколадного дерева, кістки тварин.

Сьогодні археологи намагаються зрозуміти, для чого прокопали ці підземні ходи і як ними користувалися.

Нагадаємо, нещодавно археологи знайшли древній монастир, яким керувала могутня королева Мерсії Синетрит. Довгий час історики намагались відшукати споруду, відому завдяки старовинним записам. Монастир відшукали у дворі церкви Святої Трійці – вона досі працює та приймає парафіян.