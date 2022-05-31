Археологи показали раніше невідоме місто цивілізації мая віком 1500 років

Мая – одна з цивілізацій Месоамерики. Вона відома своєю розвиненою культурою і, звичайно ж, містами, руїни котрих і досі знаходять на обширних територіях, що сьогодні належать країнам Північної Америки.

Місто, яке назвали Сіол (або Ксіол), що мовою мая означає "дух людини", відкрили археологи з Національного інституту антропології та історії (INAH) недалеко від Мериди на півострові Юкатан. Там жили близько 4000 людей.

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Загублене місто мая

Сіол процвітав між 600 і 900 роками нашої ери, в пізній класичний період мая. Вперше його виявили у 2015 році, але результати розкопок і реставраційних робіт стали надбанням громадськості тільки зараз.

Відкриття цього міста мая важливе. По-перше, через його вражаючу монументальну архітектуру. А по-друге, тому, що воно було відновлене, попри те, що знаходиться на приватній землі,

— каже глава INAH на Юкатані Артуро Чаб Карденас.

Це місце представляє особливий інтерес завдяки своїй архітектурі в стилі пуук. У цьому ж стилі побудована піраміда Чичен-Іца.

Церемоніальний комплекс відкритого міста складається з платформи та невеликої піраміди.

Дослідники також виявили руїни палацу, площі, піднесені платформи, різьблені кам'яні голови та кам'яні вівтарі.

Поруч з містом знаходиться сенот – природний карстовий провал, схожий на воронку. Його, швидше за все, використовували для ритуальних підношень богам.

Археологи виділили свідчення існування різних соціальних класів.

– архітектурний стиль, характерний для класичної епохи мая VII-X століть. Названий за іменуванням пагорбів Пуук на південному заході Юкатана, де зосереджені найяскравіші пам'ятки. Архітектура характеризується безліччю іконографічних деталей, за що цей стиль ще називають "індіанським бароко".



Одна з виявлених у місті будівель / Фото INAH

Були люди з різних соціальних верств: священники, писарі, які жили в цих великих палацах, а також були прості люди, які жили в невеликих будівлях. Ми, археологи, здивовані, тому що не очікували знайти настільки добре збережений пам'ятник,

— сказав Карлос Пераса, один з археологів, які ведуть розкопки.

Археологи розкопали 38 похоронних поховань з підношеннями у вигляді кераміки, прикрас з обсидіану і крем'яних знарядь.

Була виявлена нова антропологічна інформація про жителів Сіолу та їх похоронні звичаї.

Залишки їжі дозволяють припустити, що жителі-хлібороби доповнювали свій раціон рибою.



Одна з виявлених у місті будівель / Фото INAH



Одна з виявлених у місті будівель / Фото INAH

До теперішнього часу команда визначила і відновила 12 будівель, а також додаткові свідчення людської діяльності на ширшій території — в навколишніх полях і джунглях.