Місто, яке назвали Сіол (або Ксіол), що мовою мая означає "дух людини", відкрили археологи з Національного інституту антропології та історії (INAH) недалеко від Мериди на півострові Юкатан. Там жили близько 4000 людей.

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Загублене місто мая

Сіол процвітав між 600 і 900 роками нашої ери, в пізній класичний період мая. Вперше його виявили у 2015 році, але результати розкопок і реставраційних робіт стали надбанням громадськості тільки зараз.

Відкриття цього міста мая важливе. По-перше, через його вражаючу монументальну архітектуру. А по-друге, тому, що воно було відновлене, попри те, що знаходиться на приватній землі,

— каже глава INAH на Юкатані Артуро Чаб Карденас.

Це місце представляє особливий інтерес завдяки своїй архітектурі в стилі пуук. У цьому ж стилі побудована піраміда Чичен-Іца.

Пуук – архітектурний стиль, характерний для класичної епохи мая VII-X століть. Названий за іменуванням пагорбів Пуук на південному заході Юкатана, де зосереджені найяскравіші пам'ятки. Архітектура характеризується безліччю іконографічних деталей, за що цей стиль ще називають "індіанським бароко".

Церемоніальний комплекс відкритого міста складається з платформи та невеликої піраміди.

Дослідники також виявили руїни палацу, площі, піднесені платформи, різьблені кам'яні голови та кам'яні вівтарі.

Поруч з містом знаходиться сенот – природний карстовий провал, схожий на воронку. Його, швидше за все, використовували для ритуальних підношень богам.

Археологи виділили свідчення існування різних соціальних класів.



Одна з виявлених у місті будівель / Фото INAH

Були люди з різних соціальних верств: священники, писарі, які жили в цих великих палацах, а також були прості люди, які жили в невеликих будівлях. Ми, археологи, здивовані, тому що не очікували знайти настільки добре збережений пам'ятник,

— сказав Карлос Пераса, один з археологів, які ведуть розкопки.

Археологи розкопали 38 похоронних поховань з підношеннями у вигляді кераміки, прикрас з обсидіану і крем'яних знарядь.

Була виявлена нова антропологічна інформація про жителів Сіолу та їх похоронні звичаї.

Залишки їжі дозволяють припустити, що жителі-хлібороби доповнювали свій раціон рибою.



Одна з виявлених у місті будівель / Фото INAH



Одна з виявлених у місті будівель / Фото INAH

До теперішнього часу команда визначила і відновила 12 будівель, а також додаткові свідчення людської діяльності на ширшій території — в навколишніх полях і джунглях.