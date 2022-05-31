Місто, яке назвали Сіол (або Ксіол), що мовою мая означає "дух людини", відкрили археологи з Національного інституту антропології та історії (INAH) недалеко від Мериди на півострові Юкатан. Там жили близько 4000 людей.
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Загублене місто мая
Сіол процвітав між 600 і 900 роками нашої ери, в пізній класичний період мая. Вперше його виявили у 2015 році, але результати розкопок і реставраційних робіт стали надбанням громадськості тільки зараз.
Відкриття цього міста мая важливе. По-перше, через його вражаючу монументальну архітектуру. А по-друге, тому, що воно було відновлене, попри те, що знаходиться на приватній землі,
— каже глава INAH на Юкатані Артуро Чаб Карденас.
Це місце представляє особливий інтерес завдяки своїй архітектурі в стилі пуук. У цьому ж стилі побудована піраміда Чичен-Іца.
- Церемоніальний комплекс відкритого міста складається з платформи та невеликої піраміди.
- Дослідники також виявили руїни палацу, площі, піднесені платформи, різьблені кам'яні голови та кам'яні вівтарі.
- Поруч з містом знаходиться сенот – природний карстовий провал, схожий на воронку. Його, швидше за все, використовували для ритуальних підношень богам.
- Археологи виділили свідчення існування різних соціальних класів.
Одна з виявлених у місті будівель / Фото INAH
Були люди з різних соціальних верств: священники, писарі, які жили в цих великих палацах, а також були прості люди, які жили в невеликих будівлях. Ми, археологи, здивовані, тому що не очікували знайти настільки добре збережений пам'ятник,
— сказав Карлос Пераса, один з археологів, які ведуть розкопки.
- Археологи розкопали 38 похоронних поховань з підношеннями у вигляді кераміки, прикрас з обсидіану і крем'яних знарядь.
- Була виявлена нова антропологічна інформація про жителів Сіолу та їх похоронні звичаї.
- Залишки їжі дозволяють припустити, що жителі-хлібороби доповнювали свій раціон рибою.
Одна з виявлених у місті будівель / Фото INAH
Одна з виявлених у місті будівель / Фото INAH
До теперішнього часу команда визначила і відновила 12 будівель, а також додаткові свідчення людської діяльності на ширшій території — в навколишніх полях і джунглях.