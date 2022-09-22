В Ізраїлі знайшли печеру, запечатану 3300 років тому: її скарби – ровесники Рамзеса II

Ізраїльські археологи знайшли печеру, в якій древні люди 3300 років тому запечатали артефакти й, можливо, могили. Весь цей час вона ховалась від очей всього в декількох метрах від пляжу на південь від Тель-Авіва.

Використання печери датується часом, коли стародавні єгиптяни на чолі з Рамзесом II (роки правління приблизно з 1279 до н.е. до 1213 до н.е.) керували територією сучасного Ізраїлю. За часів Рамзеса II Єгипет контролював імперію, яка простягалася від сучасного Судану до Сирії

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Детальніше про знахідки

Будівельники, які керували механічним землекопом у національному парку Палмахім Біч, виявили печеру, коли машина несподівано проникла крізь її дах. Археологи, які приїхали пізніше, спустилися всередину по драбині.



Один з археологів спускається в печеру / Фото Управління старожитностей Ізраїлю

Всередині, як кажуть дослідники, все "застигло у часі". По всій печері були ретельно розкладені керамічні та бронзові вироби — артефакти, які часто асоціюються з похоронними церемоніями. Вважалося, що такі речі допомагали померлому в загробному житті.

Археологи знайшли десятки гончарних посудин, у тому числі глибокі та неглибокі миски, деякі з яких пофарбовані червоним кольором, а також чаші (келихи з широким дном), горщики для приготування їжі, глеки для зберігання та лампи для освітлення.

Деякі ремесла печери були не місцевими. Декілька гончарних посудин виготовили в Сирії, Лівані та на Кіпрі, каже Елі Яннай, археолог з IAA. Команда планує проаналізувати можливі органічні залишки на посудинах, щоб дізнатися більше про те, що могло бути всередині них.

Печера також містила бронзові наконечники стріл, які, виходячи з їхнього розташування, ймовірно були в сагайдаку, який згодом розклався.



У печері знайдено десятки зразків кераміки / Фото Управління старожитностей Ізраїлю

Це відкриття робиться раз у житті. Надзвичайно рідко можна зустріти знімальний майданчик "Індіани Джонса" — підлогу печери, викладену посудинами, недоторканими протягом 3300 років, починаючи з пізньої бронзової доби, приблизно за часів могутнього короля Рамзеса II,

– сказав Яннай у заяві.

Із повідомлення археологів, на жаль, незрозуміло, чи були в печері знайдені людські останки або будь-які написи чи артефакти, які могли б ідентифікувати особу, якій належали речі.

Після перших досліджень IAA знову запечатала та охороняла печеру, але, на жаль, її нещодавно пограбували. Злочинців шукають. Що саме викрали, невідомо.

Зараз археологи готуються до повноцінних розкопок та збирають для цього команду.