Археологи дізналися, як ховали жертв чуми у Середньовіччі

Епідемія чуми, яку також називають "чорною смертю" досягла свого піку у 1346-1353 роках, а повторні спалахи тривали аж до XIX століття. Довгий час історикам не давало спокою питання про те, як тоді ховали померлих від страшної хвороби.
У середині XIV століття Європа, як відомо, була спустошена епідемією чорної смерті, в результаті якої загинуло від 40 до 60 відсотків населення. Повторні спалахи продовжували викошувати населення Старого Світу й пізніше. При цьому чума вбивала так швидко, що не залишала видимих слідів на кістках.
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Як ховали жертв чуми
Померлих від хвороби, як з'ясували вчені з Великої Британії, ховали в окремих могилах, тоді як багатьох інших людей — в загальних.
Типовий інкубаційний період чуми – від двох до шести днів, за якими слідують ще три-п'ять днів. Саме в цей період від 50 до 90 відсотків інфікованих за відсутності антибіотиків просто вмирали. Археологи раніше не могли ідентифікувати людей, чиєю причиною смерті була чума.
- Вчені давно припускали, що жертв епідемії ховали окремо і з особливими застереженнями, проте доказів такої гіпотези не було.
- Фахівці з університету в Кембриджі вивчили ДНК з останків у середньовічних могильниках.
- Їм вдалося виділити патоген, що викликає чуму.
- В результаті з'ясувалося, що саме таких людей ховали з особливою ретельністю.
- Їх тіла лежали в індивідуальних могилах, тоді як багато інших — в загальних.
Раніше саме на масові поховання археологи звертали більшу увагу у зв'язку з чумою.
Ймовірно, вже в ті часи люди розуміли, що навіть трупи заражених вкрай небезпечні для живих, тому їх варто поміщати в окремі могили.