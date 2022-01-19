Але археолог-любитель Вольфганг Херкт (Wolfgang Herkt) з Бранденбурзького державного управління охорони пам'ятників навіть не подумав, що можна залишити знахідку собі. Про знахідку чоловік повідомив істориків й виявилося, що скарб ще більший та цінніший, ніж здавалося на початку.

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Кілька монет з виявленого скарбу / Фото Land Brandenburg

Кельтське золото

Спочатку Вольфганг знайшов поблизу невеличкого села Baitz всього лише 10 золотих монет й повідомив про це спеціалістам. Скоро на місцині почалися археологічні розкопи й вдалося виявити ще 31 давню та дорогоцінну монету. Сукупно ж знайшли 41 "чашку", яка має кельтське походження.

Золотим грошам понад 2 тисяч років. У Німеччині такі монети відомі під милозвучною назвою "regenbogenschüsselchen" чи просто – "райдужні чашки". Цікаво те, що на місці знахідки у давнину розташовувалося поселення давньогерманської культури Ясторф, люди якої жили у цьому регіоні приблизно до I століття до нашої ери. Тому, вважають вчені, виявлена кельтських монет у поселенні Ясторф – це свідчення економічних стосунків між народами. Науковці не знають, як саме скарб опинився на цьому місці. Та, ймовірно, монети були закопані усі разом, а не були загублені.