Аргентинський житель купив домен Google за 6 доларів: сервіс впав на кілька годин в усій країні

У середу ввечері, 21 квітня, в Аргентині стався збій в роботі Google – сервіс перервав роботу на кілька годин. Імовірно причиною стала помилка IT-адміністраторів компанії, які забули продовжити доменне ім'я, яке придбав місцевий житель. Покупка обійшлася йому всього в 6 доларів США.

Судячи зі скарг місцевих жителів, сервіс не працював близько трьох годин. Користувачі припускали, що у компанії трапився збій.

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Незабаром користувач Twitter з ніком Ніколас Куронь (Nicolas Kuroña) заявив, що йому вдалося придбати аргентинський домен Google (google.com.ar) за 540 аргентинських песо (близько 6 доларів США).

Як аргентинцю вдалося придбати регіональний домен Google

Імовірно, це сталося через те, що компанія не продовжила своєчасно реєстрацію доменного імені.

Такі дії аргентинця можна розцінити як– це реєстрація або покупка домену, з наміром подальшого продажу власнику. Це роблять намірено, оскільки дати закінчення термінів реєстрації загальнодоступні у різних сервісах.

За словами деяких користувачів, така ситуація трапилася через недоопрацювання у системі реєстратора nic.ar. Вони стверджують, що у сервісу немає функції автоматичного продовження реєстрації доменів.

Google відновила домен в Аргентині

Через кілька годин робота Google була відновлена. Наразі невідомо чи вдалося досягти компанії Google угоди з аргентинцем чи ситуацію вирішили якось інакше. Представники Google відмовилися коментувати ситуацію.