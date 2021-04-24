Судячи зі скарг місцевих жителів, сервіс не працював близько трьох годин. Користувачі припускали, що у компанії трапився збій.

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Незабаром користувач Twitter з ніком Ніколас Куронь (Nicolas Kuroña) заявив, що йому вдалося придбати аргентинський домен Google (google.com.ar) за 540 аргентинських песо (близько 6 доларів США).

Як аргентинцю вдалося придбати регіональний домен Google

Імовірно, це сталося через те, що компанія не продовжила своєчасно реєстрацію доменного імені.

Цікаво! Такі дії аргентинця можна розцінити як "кіберсквотинг" – це реєстрація або покупка домену, з наміром подальшого продажу власнику. Це роблять намірено, оскільки дати закінчення термінів реєстрації загальнодоступні у різних сервісах.

За словами деяких користувачів, така ситуація трапилася через недоопрацювання у системі реєстратора nic.ar. Вони стверджують, що у сервісу немає функції автоматичного продовження реєстрації доменів.

Google відновила домен в Аргентині

Через кілька годин робота Google була відновлена. Наразі невідомо чи вдалося досягти компанії Google угоди з аргентинцем чи ситуацію вирішили якось інакше. Представники Google відмовилися коментувати ситуацію.