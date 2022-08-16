Новий вид динозаврів знайшли в Аргентині: якими вони були

Палеонтологи постійно знаходять кістки динозаврів, яких зараховують до нових видів, невідомих раніше науці. Один з таких відшукали в Аргентині. За словами вчених, його представники були схожі на драконів.

Знахідку зробили на території сучасної Аргентини, поблизу місцевості Серро-Полісія, що у провінції Ріо-Негро. Новому виду дали назву Jakapil kaniukura, що в перекладі з мертвої мови народу пуельче означає щитоносець. Він жив близько 100 мільйонів років тому.

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Jakapil kaniukura

Новий динозавр належить до групи тиреофорів (Thyreophora), але якщо інші види покладалися на значні розміри, то Jakapil робили ставку на спритність і швидкий біг.

Динозавр був завбільшки з кішку і не більше 1,5 метра завдовжки.

Вагу тварини оцінюють від чотирьох до семи кілограмів.

Пересувався Jakapil на витягнутих задніх лапах.

Зовні він нагадував драконів — на голові та вздовж хребта розташовувався гребінь із шипів, а додаткові пластини з боків, навколо шиї та вздовж хвоста захищали від численних хижаків.



Усі виявлені кістки Jakapil kaniukura / Фото Факундо Дж. Рігетті

Jakapil був травоїдним динозавром. Харчувався він не м'яким листям, а твердою рослинністю пустель. Ймовірно, йому доводилося багато пересуватись у пошуках їжі та уникнення небезпеки.

Палеонтологи кажуть, що це перший представник тиреофорів з Латинської Америки крейдяного періоду. Скам'янілості цього виду знаходили в процесі розкопок уже десять років, але тільки зараз у вчених з'явилося достатньо інформації для того, щоб виділити динозавра в самостійний вид.