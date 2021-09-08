До появи сучасної людини світ належав велетням. Велетенські птахи не були виключенням. Вони займали екологічні ніші як на поверхні Землі, так і в повітрі. Стало відомо, що в Аргентині знайшли кістки велетенського хижого птаха, який був родичем Аргентавіса.

Teratornis merriamis – це велетенський хижий птах роду Teratornis, сімейства Teratornithidae. До цього ж сімейства відноситься й Argentavis, який, ймовірно, був найбільшим летючим птахом в історії планети.

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Рід Teratornis виникли близько 25 мільйонів років тому та вимер близько 10 – 12 тисяч років тому. Розмірами вони поступалися Аргентавісу, але все одно були велетнями.



Розкопки в Аргентині виявили кістки велетенських хижих птахів / Фото Universidad Maimonides

Детальніше про Teratornis

Рід Teratornis існував виключно на території двох континентів:

Південної Америки;

та Північної Америки.

Їх пов'язують із сучасними грифами Нового Світу. Кондори теж є далекими родичами роду Teratornis. Найдавніші залишки велетенських птахів походять з Південної Америки, з території сучасних Аргентини та Бразилії.

Дивним виглядає те, що кістки у Південній Америці знаходять у часовому проміжку 25 – 5 мільйонів років тому. У проміжку 5 мільйонів років тому – близько 10 тисяч років тому кістки Teratornis виявляють лише у Північній Америці.

Вчені не могли зрозуміти, чому птахи зникли на одному континенті та з'явилися на іншому. Нові знахідки проливають світло на це.

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Teratornis сидить на туші Notiomastodon / Фото Sci-News

Нові знахідки палеонтологів

Палеонтологи класифікували чотири нових птахів Teratornis. Залишки були виявлені у різні часові проміжки, але зрозуміти, що саме було знайдено вдалося лише зараз.

Кістки мають спільні риси з Teratornis merriamis, проте є й відмінності. Це може свідчити про те, що був відкритий новий вид або види роду Teratornis .

. Також вдалося встановити за допомогою знайдених кісток ніг й тазу, що птахи більшою мірою їли падло, ніж активно полювали.

Та що найголовніше – це вік знахідок.