Довго вважалося, що у регіоні поблизу Катару, у давнину не існувало поселень й тут жили кочовики. Та нещодавнє відкриття свідчить, що це, ймовірно, не так. Річ у тому, що дослідники виявили свідчення існування великого поселення й це певним чином ламає стереотипи.

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Фотографія локації, де було виявлено давнє поселення / Фото Heritage Daily

Стародавнє поселення поблизу Катару

Відкриття вдалося зробити завдяки японським супутникам ALOS 1 та ALOS 2. Вони забезпечили сканування цього регіону за допомогою радара із синтезованою апертурою L-діапазону. На радіолокаційних зображеннях видно прямокутник 2 на 3 кілометри. Науковці говорять, що склад ґрунту та форма локації яскраво свідчать про те, що тут жили люди. І, звісно, не забуваймо про вугілля, яке утворилося під час паління вогнищ давніми людьми – дослідивши його, науковці прийшли до висновку, що поселення існувало тут щонайменше 3 650 років тому.

Це відкриття, якщо воно підтвердиться, робить поселення, що тримало назву Makhfia, найстародавнішим у цьому регіоні Аравійського півострова та, відповідно, найстарішим свідченням існування тут осілої форми життя людей. Вчені припускають, що жителі поселення уже розумілися на технології того, як використовувати підземні поклади води, що залягають дуже глибоко.

А от чому саме зникло поселення – говорити ще зарано. Враховуючи прошарок із наявністю деревного вугілля (по якому й зробили датування), може виявитися, що причиною занепаду Makhfia стала пожежа.