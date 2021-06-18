Книги з доповненою реальністю: AR-технології для дітей

Український письменник та розробник ігор Антон Хуснутдінов видав першу українську книжку для дітей з технологією доповненої реальності. Героєм книги є персонаж Нокс, а події розвиваються у його власному Всесвіті.
Автор книги помітив, що загалом свій вільний час діти проводять з мобільними пристроями, тож у нього з’явилась ідея інтегрувати мобільні технології у книгу. Автор сподівається, що читання буде основою, а технологічні фішки допоможуть зробити його цікавішим та сучасним.
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Про що книга та як все працює
У книжці "Нокс. Крізь свідомість" є цікава історія, яка супроводжується 3D сценами, де герой та локація оживають за допомогою смартфона. При розробці книжки автор старався за допомогою AR передати всю емоційність сцен з епізодів, щоб діти змогли стати частинкою пригод та відчувати, що історія відбувається ось тут, зовсім поряд і вони є її активними учасниками.
Одним із завдань книги є навчити дітей відчували емпатію та вчитися разом з героєм, роздумуючи над тим, чи міг він вчинити по-іншому, на що йому слід звернути увагу, що він відчуває і що йому краще зробити? Завдяки такому активному читанню батьки зможуть краще зрозуміти дітей та навчити їх важливому, стверджуеє автор.
Фото AR-книги "Нокс. Крізь свідомість"
Фото: Антон Хуснутдінов
Книжка легка у користуванні, на першій сторінці дітей зустрічає герой з зображенням смартфону та безкоштовний додаток, який завантажується на смартфон за дві хвилини, а все, що треба зробити далі – навести камеру смартфона з додатка на сторінку з приміткою AR і сцена з'явиться на екрані.
"Нокс. Крізь свідомість" – це книжка для дітей та про дітей, яка навчає силі, впевненості в собі та здатності долати всі перешкоди на шляху персонального розвитку на прикладі кумедної істоти, яку автор назвав Нокс,
– зазначає Антон Хуснутдінов.