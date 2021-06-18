Автор книги помітив, що загалом свій вільний час діти проводять з мобільними пристроями, тож у нього з’явилась ідея інтегрувати мобільні технології у книгу. Автор сподівається, що читання буде основою, а технологічні фішки допоможуть зробити його цікавішим та сучасним.

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Про що книга та як все працює

У книжці "Нокс. Крізь свідомість" є цікава історія, яка супроводжується 3D сценами, де герой та локація оживають за допомогою смартфона. При розробці книжки автор старався за допомогою AR передати всю емоційність сцен з епізодів, щоб діти змогли стати частинкою пригод та відчувати, що історія відбувається ось тут, зовсім поряд і вони є її активними учасниками.



Одним із завдань книги є навчити дітей відчували емпатію та вчитися разом з героєм, роздумуючи над тим, чи міг він вчинити по-іншому, на що йому слід звернути увагу, що він відчуває і що йому краще зробити? Завдяки такому активному читанню батьки зможуть краще зрозуміти дітей та навчити їх важливому, стверджуеє автор.

Фото AR-книги "Нокс. Крізь свідомість"

Фото: Антон Хуснутдінов

Книжка легка у користуванні, на першій сторінці дітей зустрічає герой з зображенням смартфону та безкоштовний додаток, який завантажується на смартфон за дві хвилини, а все, що треба зробити далі – навести камеру смартфона з додатка на сторінку з приміткою AR і сцена з'явиться на екрані.

"Нокс. Крізь свідомість" – це книжка для дітей та про дітей, яка навчає силі, впевненості в собі та здатності долати всі перешкоди на шляху персонального розвитку на прикладі кумедної істоти, яку автор назвав Нокс,

– зазначає Антон Хуснутдінов.

Книга розрахована на дітей від 6 років і її вже можна знайти у книгарнях України. В планах автора також видати приквел, розширити Всесвіт та доповнити його розвивальними іграми для дітей.