Компанія Apple, зазвичай, починає продавати відновлені версії девайсів тоді, коли виходить нові версії. Однак, вже зараз на офіційному сайті Apple з'явилися відновлені ноутбуки MacBook Pro 13 на базі однокристальної системи Apple M1.

Відновлені MacBook Pro 13 (2020) можна придбати із суттєвою знижкою.

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Нова ціна

Версія з 8 ГБ оперативної пам'яті та накопичувач на 256 ГБ оцінений у 1099 доларів (знижка складає 200 доларів).

Старша версія з 16 ГБ оперативної пам'яті та накопичувачем на 512 ГБ доступна за 1269 доларів (230 доларів).

Цікаво, що разом з MacBook Pro 13 виробник випустив ще й MacBook Air і Mac mini на базі однокристальної системи Apple M1. Однак їхні відновлені версії поки недоступні.

Це дещо парадоксальна ситуація. Зазвичай Apple продає відновлені версії попередніх поколінь разом із актуальними новими моделями. А зараз покупці можуть купити як новий MacBook Pro 13 з Apple M1, що вийшов тільки в листопаді, так і більш доступну відновлену версію.

Нагадаємо, що відновлені пристрої проходять повноцінне оновлення від виробника. Вони отримують нові корпус, екран, акумулятор та інші елементи, якщо у цьому є необхідність.