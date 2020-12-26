У листопаді Apple офіційно повідомила про те, що всі розробники, які заробили за рік менше 1 мільйона доларів від продажу додатків і покупок в App Store, будуть платити Apple 15% комісії замість стандартних 30%. Це правило повинно було набути чинності 1 січня 2021 року, однак комісію для розробників уже зменшилася.

До розробників, які підтвердили зниження комісії, відносяться Девід Ходж, творець автомобільного додатку Tesla Nikola для iPhone, і Якоб Горбан, розробник програми для редагування фотографій ImageFramer для Mac, повідомляє MacRumors.

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Як все працює

Для розробників, чий дохід перевищує 1 мільйон доларів на рік, як і раніше застосовується стандартна комісія Apple у розмірі 30%. Усі ж хто протягом 2020 року заробив менше на своїх додатках та внутрішніх послугах або продуктах, відтепер сплачуватимуть лише 15% комісії. Це правило діятиме до того моменту, коли прибуток розробників не перевищить мільйон доларів на рік, після чого для них комісія зросте до 30%.

Критика

Таке рішення Apple викликало критику з боку відомих компаній. Представники Spotify заявили, що зміна розміру комісії для низки розробників демонструє, що "політика App Store довільна і примхлива", у той час як генеральний директор Epic Games Тім Суїні сказав, що Apple "обманює спільноту прикриваючись спеціальними пропозиціями".

Технічний директор Basecamp Девід Хайнемайер Ханссон заявив, що Apple намагається "виставити жадібним будь-якого розробника, хто чесно заробляє більше 1 мільйона доларів".