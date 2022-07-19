Розробка електромобіля від однієї з найвідоміших у світі компаній триває не один рік. І хоч деякі інсайдери й наважуються фантазувати про можливі характеристики чи дизайн Apple Car, все ж на цей час нам мало що відомо. Журналісти The Information, користуючись власними джерелами, спробували заглянути під завісу таємничості.

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Проблеми Apple Car

Як заявило видання, Apple вже досить довго тестує прототип системи, яка надалі буде вбудована в корпус автівки власного дизайну. Однак поки що як основа використовується автівка іншої компанії – Lexus. На її даху встановили масив датчиків, серед яких точно є камери.



Прототип установки Apple Car / The Information

Серед негараздів, які спіткали розробників, називають часту зміну кадрів, неодноразову зміну керівництва, недосконалість програмного забезпечення та інше.

Компанія начебто стикалася з проблемою, коли прототип автомобіля добре справлявся на заздалегідь підготовленому маршруті, але вкрай проблемно рухався незвіданою раніше територією , постійно передаючи керування водію.

, постійно передаючи керування водію. Інсайдери також навели приклад, коли під час одного із випробувань тестова машина відреагувала на появу пішохода на дорозі не гальмуванням, а різким маневром убік . У Apple дійшли висновку, що якби пілот не зупинив авто, то сталася б смертельна ДТП.

. У Apple дійшли висновку, що якби пілот не зупинив авто, то сталася б смертельна ДТП. Ще проєкт страждає від плинності кадрів . У 2018 році команду покинув керівник Боб Менсфілд. На його місце прийшов голова відділу машинного навчання Дуг Філд, керівництво якого ознаменувало "еру стабільності", але він звільнився у 2021-му через необхідність повернення до офісу після пандемії COVID-19. Зараз автомобілем займається Кевін Лінч, який раніше керував створенням watchOS.

. У 2018 році команду покинув керівник Боб Менсфілд. На його місце прийшов голова відділу машинного навчання Дуг Філд, керівництво якого ознаменувало "еру стабільності", але він звільнився у 2021-му через необхідність повернення до офісу після пандемії COVID-19. Зараз автомобілем займається Кевін Лінч, який раніше керував створенням watchOS. Разом із тим старший віцепрезидент Apple з розробки програмного забезпечення Крейг Федерігі не бере безпосередньої участі у розробці Apple Car , приватно висловлюючи побоювання деяким іншим керівникам Apple.

, приватно висловлюючи побоювання деяким іншим керівникам Apple. Тримається осторонь від проєкту навіть сам Тім Кук, генеральний директор компанії. Зазначається, що він рідко відвідує офіс Project Titan в Санта-Кларі, штат Каліфорнія. Деякі співробітники ставляться до цього негативно, вважаючи, що таке ставлення Кука нашкодило проєкту, якому не вистачає "єдиної постаті, яка б чітко визначити й сформулювати, яким має бути продукт".

Очікується, що Apple Car буде мати футуристичний дизайн як усередині, так і ззовні. Дизайнери експериментують із відсутністю керма, педалі газу, великими екранами, зручнішими сидіннями та іншим.