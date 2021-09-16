Apple заявила про зменшення вирізу в екрані iPhone 13, але користувачі з цим не згодні

Виріз на екранах iPhone кілька останніх років викликає невдоволення у користувачів продукції Apple. За чутками вже наступне їх покоління, iPhone 14, вийде без них. А поки компанія випустила модель з традиційним "чубчиком", заявивши, що він став меншим на 20 відсотків.

Під час презентації 14 вересня цю особливість підкреслили кілька разів. Проте винахідливі користувачі порівняли рендери різних поколінь iPhone і заявили: компанія схитрувала. Так це чи ні, розповідаємо далі.

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Що відомо

"Виріз може й вужчий, але трохи вищий", – написав у твітері користувач Паркер Ортолані.

Як видно з зображення, різниця у висоті мінімальна – менше міліметра.

У ширині "чубчик" втратив значно більше, ніж здобув у висоті.

Тому заявлені мінус 20 відсотків цілком відповідають дійсності.

Навряд чи ця деталь варта такої великої уваги та критики.

Це не повинно вплинути на досвід користування у порівнянні з попередніми моделями.

Видання Mydrivers також вирішило порівняти й зі свого боку теж довело правдивість слів Ортолані.



Порівняння вирізу iPhone 13 з неназваною моделлю (ймовірно, iPhone 12) / Фото mydrivers

Виріз вперше з'явився в iPhone X у 2017 році. Компанія, згідно з даними інсайдерів, експериментує з різними варіантами відмови від цієї особливості своїх смартфонів і навіть виготовила кілька прототипів, але вони не влаштували керівництво. Річ у тім, що в такому випадку фронтальну камеру та датчики доведеться вмонтувати у рамку. Але вона, на думку Apple, тоді виходить занадто габаритною, що не пасує нинішнім трендам та вподобанням користувачів.

Чи розглядає компанія можливість застосування підекранної камери, невідомо. Останні сьогодні поступово завойовують ринок, дедалі частіше з'являючись в Android-смартфонах.