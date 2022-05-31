Apple зареєструвала торгову марку RealityOS для гарнітури віртуальної реальності

Компанія Apple готується представити нову операційну систему RealityOS. Вона орієнтована на AR/VR пристрій компанії, який повинні показати вже в цьому році.

Невідома компанія Realityo Systems зареєструвала товарний знак RealityOS у Відомстві з патентів та торгових знаків США (USPTO). Згаданий торговий знак було зареєстровано 8 грудня 2021 року.

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Він належить до категорій "периферійні пристрої", "програмне забезпечення", а також "обчислюване комп'ютерне обладнання".

Зараз про гарнітуру віртуальної реальності від Apple відомо, що вона буде набагато дорожчою за поточні моделі на ринку. Її прототип уже продемонстрували раді директорів.

Прогрес у розробці rOS, у поєднанні з презентацією дозволяють припустити, що роботи над продуктом наближаються до завершення, і потенційні користувачі зможуть побачити гарнітуру Apple у найближчі місяці, а у продажу вона має з'явитися, за планами, у 2023 році.

Флагман нового рівня

Apple вже давно не презентувала проривного флагману, яким, свого часу, став iPhone. Жоден наступний пристрій компанії не здійснив такого фурору, як смартфон. Очікується, що саме гарнітура доповненої реальності може стати новим проривним флагманом від Apple.

Над створенням пристрою компанія працює вже понад п'ять років. Це буде принципово новий продукт після того, як у 2015 році з'явилися Apple Watch. Поява VR/AR гарнітури започаткує конкуренцію Apple з Meta та її гарнітурою Oculus, яка поки що домінує на ринку.

Як завжди, Apple не оголошує жодних подробиць до офіційного анонсу.

Відомий аналітик Ко Мінчі писав, що гарнітура Apple працюватиме на мікрочіпах класу М1.

Bloomberg повідомляв раніше, що компанія зволікала з презентацією через "проблеми, пов'язані з контентом і перегрівом", а також з камерами.

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До речі, нещодавно з'явилася інформація про те, що створенням AR/VR гарнітури Apple почала займатися ще у 2015 році. Перші прототипи були неймовірно важкими, а деякі навіть працювали на Windows. Зрештою після того, як новий напрямок було остаточно узгоджено, розпочалася довга робота над новим пристроєм, який ми зможемо побачити вже зовсім скоро.