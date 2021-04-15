Щоправда, обидві запатентовані назви чомусь російською – це слова "эппл" та "яблоко". На внесення відповідних записів до Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки, які засвідчують право власності на знаки, звернула увагу користувачка Аліна Сероштан-Татаринова.

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Apple в Україні

Схоже, Apple дійсно готується до відкриття українського представництва. За чутками, офіційне відкриття офісу у Києві відбудеться вже до кінця квітня або ж у травні.

З огляду на це реєстрація знаків для товарів і послуг є цілком логічним кроком. Раніше Apple вже неодноразово реєструвала торгові марки в Україні. Заявки на реєстрацію саме цих торгових марок Apple подала ще у 2017 році.

Окрім того, у березні цього року Apple почала локалізувати українську версію сайту. Зокрема, запрацювала адреса сайту apple.com/ua. Більшість контенту на сторінці все ще англійською, але вже можна знайти український переклад.